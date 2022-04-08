طبيب تجميل يغتصب 5 نساء في كردستان ووزارة الصحة تتحرك

2022/04/08 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

كشف النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في برلمان اقليم كردستان ابو بكر هلدني، اليوم الجمعة، عن اغتصاب 5 نساء من قبل طبيب معروف في الاقليم.

وقال هلدني في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "احدى النساء الخمسة كشفت له ان احد اطباء التجميل في السليمانية اغتصبها ومن ثم وعدها بالزواج بعد ان اصبحت حاملا".

واضاف ان "ذلك الطبيب اغتصب أربع نساء اخريات بعد الاحتيال عليهن باسم الزواج، حسب قول الضحية"، مشيرا الى انه "طبيب معروف على مستوى الاقليم".

وطالب وزير صحة اقليم كردستان سامان برزنجي البرلماني عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في برلمان الإقليم أبو بكر هلدني بتزويده بمعلومات، وذلك بعد أن تحدث عن تعرض خمس نساء للإغتصاب من قبل طبيب قال إنه معروف في السليمانية.

وذكر بيان لوزارة الصحة في اقليم كردستان، إن الوزير البرزنجي تباحث في اتصال هاتفي مع البرلماني وطلب منه تفاصيل الموضوع من أسم وعنوان الطبيب والأدلة التي يمتلكها، بغية تحريك الادعاء العام حول الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الطبيب.

ولفت إلى وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الاطباء والادعاء العام ستحقق وستتخذ الإجراءات القانونية أمام هذا الاعتداء البعيد عن آداب وأخلاقيات مهنة الطب.

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