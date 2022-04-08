الديوانية تضع خطة لاستلام محصول الحنطة في 7 مراكز

2022/04/08 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشفت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن وضعها خطة لاستلام محصول الحنطة اثناء فترة التسويق.

وقال مستشار المحافظ الزراعي موسى الرازقي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "تم وضع خطة متكاملة لاستلام محصول الحنطة خلال فترة التسويق".

وأضاف انه "سيتم استلام الحنطة المسوقة من خلال مراكز التسويق كلها"، مبيناً ان "محافظة الديوانية تحتوي سبعة مراكز كلها ستكون مستعدة للاستلام".

وأشار الرازقي الى ان "الخطة الموضوعة اخذت بنظر الاعتبار وضع الالية المناسبة لتسهيل الاستلام وتجاوز مشكلة الازدحامات التي قد تحصل اوقات ذروة التسويق".

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