تفاعل على شجار عنيف بين معتمرين في المسجد الحرام.. والسلطات السعودية تُعلق

2022/04/08 | 17:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو لشجار بين شخصين داخل المسعى في المسجد الحرام، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، وأكد الأمن العام السعودي أن الشجار وقع نتيجة لاسن بين شخصين

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