ميسان: يوم غد عطلة رسمية بمناسبة ذكرى وفاة المرجع محمد باقر الصدر

2022/04/08 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة ميسان : بناءً على قرار مجلس محافظة ميسان رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ والمتضمن اعتبار يوم ٩ / ٤ عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة في المحافظة، بمناسبة الذكرى السنوية لأستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره).#لذا تقرر ان يكون يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/٤/٩ عطلة رسمية في كافة […]

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