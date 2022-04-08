غالبيتها نساء .. القبض على مجموعة تمارس السحر والشعوذة في السليمانية

2022/04/08 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية،

اليوم الجمعة، بأن مفارز قسم شرطة

"رزكاري" ألقت القبض على خمسة أشخاص

بينهم ثلاث نساء بتهمة الإحتيال

وممارسة السحر والشعوذة وكتابة

التعاويذ في عدة أحياء بالمدينة.

و

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