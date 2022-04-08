2022/04/08 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، بإعفاء

كمركي وضريبي للمواد الغذائية

والخضراوات.

وبحسب وثيقة صادرة عن الزاملي حصلت

عليها وكالة نون الخبرية، انه طالب

بـ"اعفاء البضائع ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الزاملي يطالب بإعفاء كمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضراوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الزاملي يطالب بإعفاء كمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضراوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).