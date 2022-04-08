بالصور.. معالجة

2022/04/08 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى،

اليوم الجمعة، عن معالجة قنبلة طائرة

عيار ٥٠٠ رطل غير منفلقة من مخلفات

تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن مفارزها

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