2022/04/08 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاؤول_اريئيلي الغزو الروسي لاوكرانيا الذي هو في مركز الخطاب الاسرائيلي يحرف الاهتمام، الذي هو في الاصل قليل، عن العنف المستمر لعصابات الارهاب اليهودية في الضفة الغربية.



ايضا في الاسابيع الاخيرة عرفنا، ضمن امور اخرى، أنه تمت مهاجمة جنود في حومش، واقيمت بؤرة استيطانية غير قانونية، التي اخليت مرتين من قبل، على اراضي قرية بتير، وتم احراق خمس سيارات في قرية جالود وثقب اطارات سيارات وكتابة شعارات مسيئة في قرية ترمس ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنف المستوطنين: هل الحديث يدور حقا عن اعشاب غريبة؟ - شاؤول اريئيلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنف المستوطنين: هل الحديث يدور حقا عن اعشاب غريبة؟ - شاؤول اريئيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).