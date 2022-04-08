نضال البروليتاريا يجب أن يصبح من أجل تحرير المجتمع كله - خليل اندراوس

2022/04/08 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس عبر التاريخ، يحلم الناس بمجتمع يخلو من الاضطهاد والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي وانقضت مئات السنين وزالت دول وشعوب، ولكن حلم الانسانية، بمجتمع المساواة التامة والعدالة الحقيقية ظل يعيش في ذاكرتها، كحلم لم يتحقق.ولكن هذه الأحلام كانت غامضة جدًّا، وكان لا بد للبشرية أن تمرّ بدرجات من التطوّر لكي تدرك أنه لا يمكن التوصل إلى المساواة الاجتماعية والاقتصادية إلّا بالقضاء على الطبقات.أما القضاء ......





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