مصير العالم بين الاحادية القطبية والتعددية القطبية .....!!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2022/04/08 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي كما نعلم فقد مضى على الاجتياح الروسي لأوكرانيا ما يزيد عن ستة اسابيع ..



ورغم وجود بعض المُؤشرات الايجابية في استمرار المفاوضات المُتعثرة بين الجانبين وخفض التصعيد العسكري في بعض مناطق القتال مع انسحاب القوات الروسية من العديد من المواقع في شمال وشمال غرب اوكرانيا ومحيط العاصمة كييف , إلا أنه لاتوجد دلائل قوية في المنظور القريب على إنتهاء شامل لهذه الحرب المُدمرة مع المتغيرات المُتوقعة في استراتيجي ......





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