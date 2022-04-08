2022/04/08 | 17:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر ديواني بتكليف الدكتور سلوان الحمزاوي عميدا لكلية العلوم في جامعة القادسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/08 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر ديواني بتكليف الدكتور سلوان الحمزاوي عميدا لكلية العلوم في جامعة القادسية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر ديواني بتكليف الدكتور سلوان الحمزاوي عميدا لكلية العلوم في جامعة القادسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).