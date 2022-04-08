العراق وإيران يبحثان حُزمة قضايا

2022/04/08 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الخميس، في إتصال هاتفيّ مع نظيره الإيرانيّ السيّد حسين أمير عبداللهيان، وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تهم العلاقات الثنائيَّة الإقليميَّة والعالميَّة، وأكَّد الجانبان على ضرورة اللقاء في أقرب فرصه ممكنه لبحث المُستجدات في المنطقة.كما تطرق الجانبان آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائيَّة، وناقشا الموضوعات ذات […]

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