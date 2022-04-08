2022/04/08 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة first appeared on قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).