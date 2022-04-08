عبر انتحاريين وأحزمة ناسفة.. تحذير أمني من استهداف مناطق بغدادية

2022/04/08 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن مخطط إرهابي لاستهداف عدة مناطق في العاصمة بغداد، عبر انتحاريين وأحزمة ناسفة وعجلة مفخخة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "توفرت معلومات عن نية عصابات داعش في بغداد تنفيذ عمليات ارهابية ما تسمى بـ(غزوة) تستهدف مناطق الباب الشرقي ومقترباتها ومنطقة بغداد الجديدة والكرادة بالإضافة إلى المناطق التي تشهد اكتظاظاً وزخماً؛ وذلك بواسطة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة او من خلال قيادة احدهم عجلة مفخخة خلال الايام المقبلة".

وأشار إلى أن "قدوم الإرهابيين سيكون من محافظة صلاح الدين الى بغداد".

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