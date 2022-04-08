الدفاعات الجوية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة استهدفت

2022/04/08 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي، الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية أسقطت طائرة مسيّرة مفخّخة استهدفت قاعدة في العراق تضم قوات من التحالف الذي يكافح الجهاديين وتقوده الولايات المتحدة.

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