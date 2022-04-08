مطار بريطاني يحذر من أن تأخيرات متعلقة بكورونا قد تستمر لأشهر

2022/04/08 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر رئيس مطار مانشستر في شمال غرب إنجلترا من استمرار التأخيرات التي تعاني منها حركة السفر لعدة أشهر، بسبب غياب الموظفين جراء فيروس كورونا.وقال رئيس مطار مانشستر إن الركاب قد يواجهون فترات انتظار تصل إلى 90 دقيقة للمرور عبر الإجراءات الأمنية “خلال الأشهر القليلة المقبلة”.واستقال المدير الإداري لمطار مانشستر هذا الأسبوع، […]

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