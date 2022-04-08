تربية كردستان تقرر تعطيل الدوام ليوم غد السبت

2022/04/08 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- إيفان ناصر

أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "يوم السبت 9 نيسان 2022، ستكون الذكرى السنوية لتحرير العراق عطلة رسمية ضمن الروزنامة السنوية".

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