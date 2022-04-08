المتحدث باسم الكنيسة: نثق في تعامل الأجهزة الأمنية مع مقتل قمص بالإسكندرية

2022/04/08 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، إنه خلال سير القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء ماربولس بكرموز الإسكندرية، بطريق كورنيش النيل بمحافظة الإسكندرية، تعرض لاعتداء من شخص مجهول بآلة حادة في الرقبة، و

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