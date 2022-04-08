حكومة كردستان تعطل الدوام الرسمي في التاسع من نيسان

2022/04/08 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاعلام والمعلومات في

حكومة إقليم كردستان، الجمعة، تعطيل

الدوام الرسمي يوم غد السبت.

وقالت المديرية في بيان، إنه "يوم السبت

9 نيسان 2022، ستكون الذكرى السنوية

لتحرير العراق عطلة رسمية

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