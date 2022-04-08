معجزات المسيح - بين الخرافة والتضليل - - باسم عبدالله

2022/04/08 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عبدالله معجزات المسـيح ”بين الخرافة والتضليل ” باسم عبداللهتقودنا خرافات معجزات يسوع المسيح الى فحص اصل المعتقد في شخصيته وطريقة ولادته وبالتالي فحص رواياته بطريقة واقعية عقلية، تاريخية ومنطقية، قبل الغوص في ظنية معجزاته التي حفل في ذكرها كتابات تلامذة يسوع وما اعترى تلك الروايات من هدف ديني لتعميق عاطفة المعتقد، قد يكثر الحديث عن تلك الروايات بشكل لا يسع الحديث او الكتابة عنها بهذا ال ......





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