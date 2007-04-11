11 ابريل 2007 - الحكم الذاتي - . - سعيد الوجاني

2022/04/08 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بحلول 10 ابريل 2022 ، يكون قد مر على طرح النظام السلطاني المغربي حل الحكم الذاتي ، خمسة عشر سنة بالتمام والكمال .



والنظام عندما تقدم بطرح حل الحكم الذاتي ، فذلك لتفادي المأزق الخطير الذي كان ينتظره ، اذا أضاع سيطرته على الصحراء .



فعندما سيكون رأسه هو المطلوب ، وستكون وحدة المغرب بالنسبة لمناطق أخرى كالريف هي المهددة ..



فان النظام الذي استشعر بخطر الصحراء الذي يهدده ، حاول من طرحه حل الحكم الذاتي ......





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