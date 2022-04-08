إذلال - أكرم شلغين

2022/04/08 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أكرم_شلغين اقتحمت مجموعة من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح دارنا وشرعوا بحملة تفتيش لكل شيء! ولم يكن هناك غير أمي وأنا فوالدي متوفي وشقيقتي متزوجتان وسكنهم بعيد عنا...سألتهم بصوت عال عما يريدونه ولكن أيا منهم لم يجب...! رحت أتساءل في نفسي عن السبب فلم أجد سببا لاقتحامهم لخصوصياتنا ونحن إناث...فتشوا بشكل دقيق ونبشوا كل شيء وفي النهاية لم يجدوا شيئا لكنهم قبل أن يخرجوا مسكوني بيدي فحاولت الإفلات لكنهم جروني مع ......





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