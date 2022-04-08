الأمم المتحدة: مستعدون للعمل مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل شامل

2022/04/08 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ،اليوم الجمعة، استعداد المنظمة للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله حديثا وباقي الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في البلاد.

وقال دوجاريك ان الامم المتحدة اطلعت على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتفويض سلطته الكاملة بشكل لا رجعة فيه إلى مجلس قيادة رئاسي وهي على استعداد للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي وكذلك مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع اليمني.

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