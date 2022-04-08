كمين مُحكم ومعلومات استخبارية تقود لاعتقال متهمين بالإرهاب في بغداد

2022/04/08 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلام عمليات بغداد: جهود استخبارية مميزة اسفرت عنها اعتقال متهمين اثنين بالارهاب بجانب الكرخ.بغداد 8 نيسان 2022 ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتوفير الاجواء الامنة المستقرة في شهر رمضان المبارك تواصل قواتنا الامنية ملاحقة العناصر الارهابية ومنع تسللهم وتحركاتهم في العاصمة بغداد بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، اذ […]

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