2022/04/08 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ارهابيين اثنين بجانب الكرخ

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