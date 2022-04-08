بالفيديو.. استمرار توزيع مفردات السلة الغذائية في شهر رمضان بمحافظة ديالى

2022/04/08 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالىتجولت عدسة (بغداد اليوم) بين عدد من وكلاء المواد الغذائية في محافظة ديالى واطلعت على عمليات توزيع مفردات السلة الغذائية.

وقال عدد من المواطنين المتواجدين داخل مراكز تسليم مفردات السلة الغذائية ان استمرار توزيع السلة بصورة دورية سيساهم في خفض الاسعار ودعم الطبقة ذات الدخل المحدود في المحافظة .

هذا وكانت وزارة التجارة قد اعلنت الاسبوع الماضي عن توزيع سلتين غذائيتين على المواطنين بالتزامن مع ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية وتجهيز سلة غذائية ثالثة ستوزع في الايام القادمة وخلال شهر رمضان.

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