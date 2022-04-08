نور الدين روافي ومسبار باركر الشمسي

2022/04/08 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نور الدين روافي..المسؤول العلمي على مسبار باركر الشمسي، المشروع البحثي الذي اجتازت الإنسانية بفضله تحديات تقنية وفيزيائية، وأصبحت أكثر دراية بالعديد من أسرار الشمس، وقطعت أشواطاً كبيرة للاقتراب من هذا النجم.

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