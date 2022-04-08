2022/04/08 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتجدد الحديث بين فترة وأخرى، بشأن استخدام مواد في قانون العقوبات العراقي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، وفيما وصف خبراء بالشأن القانوني، قانون العقوبات بأنه من “أرقى” القوانين، أشاروا إلى ضرورة تعديل هذه المواد من قبل البرلمان، وسط إشارتهم إلى أن عدم تعديلها هو بسبب استغلالها من قبل بعض الجهات […]

ظهرت المقالة المادة 226..



هل يعدلها البرلمان أم ستبقى أداة لتكميم الأفواه؟ أولاً على ايرث نيوز.

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