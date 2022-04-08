2022/04/08 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقرت شركة “فيريرو” العملاقة في مجال الصناعات الغذائية بوجود “ثغرات داخلية”.وذلك بعد وقف عمل مصنع تابع لها يُنتج شوكولا “كيندر” في بلجيكا إثر الاشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا وقالت المجموعة الإيطالية إنها “تأسف بشدة لهذه القضية”، متقدمة بـ”الاعتذار الصادق من جميع المستهلكين والشركاء التجاريين”.وأكدت اتخاذ “كل التدابير اللازمة للحفاظ على الثقة […]

ظهرت المقالة أزمة شوكولاتة كيندر..



إغلاق مصنع و”فيريرو” تعتذر ودول عربية تسحبها أولاً على ايرث نيوز.

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