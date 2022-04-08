دراسة تنصح هولندا بالاعتذار عن ضربة الحويجة في العراق

2022/04/08 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة نشرت، الجمعة، إلى أن على هولندا الاعتذار عن ضربة جوية نفذتها في 2015 على بلدة الحويجة العراقية، أسفرت عن مقتل 85 مدنيا، وأشارت إلى أن عدم القيام بذلك قد يعزز ظهور جماعات إرهابية في المستقبل.

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