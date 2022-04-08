2022/04/08 | 18:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب عطل مفاجئ، خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة Gmail، مما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق.ونشر عدد من المستخدمين للخدمة، على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تويتات عن مواجهة صعوبات في استخدام تطبيق البريد الإلكتروني المملوك لشركة جوجل في عدد من دول العالم، وبدأت المشكلات في الظهور بالخدمة […]

ظهرت المقالة عطل مفاجئ يضرب تطبيق Gmail حول العالم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل مفاجئ يضرب تطبيق Gmail حول العالم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل مفاجئ يضرب تطبيق Gmail حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).