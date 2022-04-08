في أسبوع.. حصيلة 'نوعية' لواجبات وكالة الاستخبارات

2022/04/08 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للفترة من ٣١ - ٣ ولغاية ٧-٤ / ٢٠٢٢، كانت كالأتي:

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