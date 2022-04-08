2022/04/08 | 18:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -y2otYX1qsY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. غرفة التجارة تطالب مجلس الوزراء بفتح الحدود وتقديم التسهيلات لدخول البضائع المستوردة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. غرفة التجارة تطالب مجلس الوزراء بفتح الحدود وتقديم التسهيلات لدخول البضائع المستوردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).