الجمارك الفنلندية ضبطت أعمالًا فنية روسية بقيمة 46 مليون دولار

2022/04/08 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاد بيان صادر عن الوكالة الحكومية في فنلندا الأربعاء، أنّ الجمارك الفنلندية صادرت أعمالًا فنية بقيمة 46 مليون دولار خلال عودتها إلى روسيا.

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