كمين يطيح بـ”داعشي بارز” شمالي الرمادي

2022/04/08 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة، عن اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي بعملية نوعية استهدفت مناطق شمالي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت عملية امنية نوعية استهدفت منطقة البو ذياب شمالي مدينة الرمادي ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد […]

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