لندن تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بعد الهجوم على كراماتورسك

2022/04/08 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، تعزيز المساعدة العسكرية البريطانية لأوكرانيا عبر إرسال صواريخ إضافية مضادة للدروع والطائرات بعد الهجوم على محطة كراماتورسك.

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