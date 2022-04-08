2022/04/08 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعود_سالم الشجرة ومربعات الضوء
-;-
-;-في غيوم السحب
-;-تتجدد الصورة
-;-تتكاثر
-;-تتكد
-;-في عيون الصخب
-;-في أجفان السنين
-;-تقفز من إطارها
-;-جثة ومقصلة
-;-جبين محترق
-;-وعرق
-;-على إمتداد البصر
-;-هناك عند الأفق
-;-الشجرة والكرسي وضوء الشفق
-;-ومربعات الضجر والصدى
-;-جدار̷ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسات المعنى - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم الشجرة ومربعات الضوء
-;-
-;-في غيوم السحب
-;-تتجدد الصورة
-;-تتكاثر
-;-تتكد
-;-في عيون الصخب
-;-في أجفان السنين
-;-تقفز من إطارها
-;-جثة ومقصلة
-;-جبين محترق
-;-وعرق
-;-على إمتداد البصر
-;-هناك عند الأفق
-;-الشجرة والكرسي وضوء الشفق
-;-ومربعات الضجر والصدى
-;-جدار̷ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسات المعنى - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسات المعنى - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).