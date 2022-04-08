عدسات المعنى - سعود سالم

2022/04/08 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم الشجرة ومربعات الضوء -;- -;-في غيوم السحب -;-تتجدد الصورة -;-تتكاثر -;-تتكد -;-في عيون الصخب -;-في أجفان السنين -;-تقفز من إطارها -;-جثة ومقصلة -;-جبين محترق -;-وعرق -;-على إمتداد البصر -;-هناك عند الأفق -;-الشجرة والكرسي وضوء الشفق -;-ومربعات الضجر والصدى -;-جدار̷ ......





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