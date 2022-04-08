رسالة الي فضيلة شيخ الازهر - مجدي جورج

2022/04/08 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج رسالة الي فضيلة شيخ الازهر ردا علي رسالة تعزيته فضيلة الامام الاكبر اسمح لي ان اكتب هذه الكلمات ردا علي رسالة تعزيتكم لنا كاقباط باعتباري احد هولاء الاقباط .اولا نشكر فضيلتكم علي رسالة تعزيتكم للبابا وللمسيحيين المصريين في حادث مقتل ابونا ارسانيوس فهذا تصرف راقي محمود نشكرك عليه .ثانيا فضيلتكم ربما لانك رجل دين تحدثت عن عقاب قاتل النفس وعذابه في الاخرة وغضب الله عليه وكان من المفروض ل ......





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