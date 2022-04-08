2022/04/08 | 19:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انطلاقة موسم العرض الرمضاني مطلع الأسبوع الماضي تصدرت المشهد على مواقع التواصل في مصر شخصيات الموسم الثالث من مسلسل "الاختيار"، خاصة المقاربة الشكلية التي ظهر فيها ياسر جلال بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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