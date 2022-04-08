باكستان.. السجن 31 عاما لزعيم تنظيم “عسكر طيبة” المناهض للهند

2022/04/08 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حكم في باكستان بالسجن 31 عاما على حافظ محمد سعيد، مؤسس وزعيم جماعة “عسكر طيبة” بعد إدانته بتمويل الإرهاب.والحكم هو الأخير الصادر بحق حافظ سعيد، الذي اعتقل عام 2019 وحكم عليه في العام التالي بالسجن لمدة 15 عاما في قضية منفصلة، بتهمة تمويل الإرهاب أيضا.وقال محاميه نصير الدين نيار إن بإمكان […]

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السجن 31 عاما لزعيم تنظيم “عسكر طيبة” المناهض للهند أولاً على ايرث نيوز.

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