ارتفاع عدد قتلى هجوم تل أبيب

2022/04/08 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الخميس في شارع ديزنغوف، وسط تل أبيب، إلى ثلاثة وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

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