2022/04/08 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلورنس_غزلان ــ لانستطيع أن نقف متفرجين، ولا نستطيع أن نغض الطرف عما يجري على مرمى حجر من البلد الذي نعيش فيه، فأوربا غارقة شاءت أم أبت ، لأن اللاعبَين الأكبر أو المتصارعَين الحقيقيين هما " ألولايات المتحدة وروسيا".لماذا ؟ــ روسيا لم تستطع أن تهضم تفتيت " الاتحاد السوفييتي " وتريد استعادة ولو بعض الأمجاد أو النفوذ في المناطق الأكثر استرتيجية وحضوراً اقتصادياً وتكنولوجياً ، أن تخسر ليتوانيا ومولدافيا ، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخاسر الأكبر هو - الشعب الأوكراني - كما هي حال الشعب السوري. - فلورنس غزلان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخاسر الأكبر هو - الشعب الأوكراني - كما هي حال الشعب السوري. - فلورنس غزلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).