الرئيس صالح يعزي بوفاة السيد عبدالعزيز الحكيم: كان من دعاة الوحدة الوطنية

2022/04/08 | 19:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يُعزي بذكرى وفاة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم سماحة السيد عمار الحكيم المحترم..سماحة السيد محسن الحكيم المحترم..في الذكرى السنوية لرحيل الفقيد الكبير حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (طاب ثراه)، أتقدمُ إليكم وإلى جميع أسرة آل الحكيم المجاهدة، بأحر التعازي والمواساة، مُستذكراً معكم رمزاً دينياً ووطنياً كانت له أدوار […]

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