بلجيكا تغلق مصنع

2022/04/08 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت شركة "فيريرو" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية في بيان الجمعة بوجود "ثغرات داخلية"، وذلك بُعيد وقف عمل مصنع تابع لها يُنتج شوكولا "كيندر" في بلجيكا إثر الاشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا.

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