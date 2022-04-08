الولايات المتحدة توجه طلباً لإقليم كردستان وتؤكد دعمها للعراق

2022/04/08 | 19:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الولايات المتحدة الاميركية اليوم الجمعة، وقوفها بجانب العراق، فيما دعت إقليم كردستان إلى دعم الصحفيين وحرية التعبير للجمهور.وبحسب بيان للقنصلية الأميركية تلقت ايرث نيوز نسخة منه، فقد “التقت نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران جنيفر جافيتو فعليًا بمجموعة من صحفيي إقليم كردستان العراق وأدلت بالبيان التالي”.وأضاف البيان أنه “وكما […]

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