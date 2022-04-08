الاستخبارات تقبض تاجر مخدرات افريقي الجنسية

2022/04/08 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعةظن عن القاء القبض على متاجر بالمخدرات أفريقي الجنسية بحوزته (٥) كيلو غرام من الكرستال في بغداد.

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