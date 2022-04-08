الخطوط الجوية العراقية تحدد موعد انطلاق الرحلات المباشرة

2022/04/08 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن رحلات مباشرة إلى دول آخرى غير الصين، سيتم الإعلان عنها قريباً.وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك عدة رحلات مباشرة من العراق الى باقي الدول المختلفة من بينها الصين، لما لهذا الخط من أثر كبير بالنسبة لرجال الأعمال العراقيين".وأضاف جليل، أن "هناك رحلات مشابهة لدول أخرى سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة في حال حصول الموافقات الرسمية الاصولية لافتتاح خطوط مباشرة من العراق إلى بعض الدول المختلفة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل، عن إجابتها عن 16 سؤالاً أوروبيَّاً بشأن رفع الحظر عن الطائر الأخضر.وقال وزير النقل ناصر الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "وكالة السلامة الأوروبية أرسلت 16 سؤالاً بشأن رفع الحظر عن الطائر الأخضر، وتمَّت الإجابة عن هذه الأسئلة".وأضاف: "إننا ننتظر قناعة الوكالة بهذه الأجوبة من عدمه"، مشيراً إلى أنَّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتمع مع السفير الأوروبي ووعده برفع الحظر قريباً".

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