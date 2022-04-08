زيلينسكي يطالب الغرب بفرض عقوبات قاسية جديدة على روسيا

2022/04/08 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فرض عقوبات قاسية على روسيا، وطالب زيلينسكي خلال كلمة عبر الفيديو النواب الفنلنديين ودول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تطول الغاز الروسي وغيرها من العقوبات التي ستضعف روسيا وتثنيها عن غزو أوكرانيا.

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