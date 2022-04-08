موسكو تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة

2022/04/08 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا طرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة اتخذتها وارسو في نهاية آذار/مارس الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان انه عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، أعلن 45 متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم.

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