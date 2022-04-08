أثارت جدلا.. المغرب يعتمد الترجمة الفورية للأمازيغية بمجلس النواب

2022/04/08 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغرب رسميا، عن الشروع في اعتماد الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية بمجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، وذلك ابتداء من جلسة الاثنين المقبل.

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